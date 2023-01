Londres veta nova lei transgênero da Escócia – CMIO

O governo do primeiro-ministro Rishi Sunak prometeu impedir a promulgação da nova legislação de reconhecimento de gênero de Edimburgo

O governo do Reino Unido deu um passo sem precedentes para intervir na legislação escocesa, pela primeira vez usando seus poderes de veto para bloquear a implementação de uma nova lei controversa que tornaria mais fácil para os escoceses mudarem oficialmente de gênero.

O secretário escocês Alister Jack anunciou na segunda-feira que o governo britânico está invocando a seção 35 da Lei da Escócia de 1998 para impedir a promulgação do projeto de lei de identificação de gênero que o parlamento da Escócia aprovou no mês passado. O governo do primeiro-ministro Rishi Sunak afirmou que a legislação escocesa separada criaria “complicações significativas” na aplicação das proteções fornecidas pela Lei de Igualdade do Reino Unido.

As leis sobrepostas permitiriam mais “aplicações fraudulentas ou de má-fé”, Jack disse em uma carta ao primeiro-ministro escocês Nicola Sturgeon. “As pessoas trans que estão passando pelo processo de mudança legal de sexo merecem nosso respeito, apoio e compreensão”, disse. ele disse. “Minha decisão hoje é sobre as consequências da legislação para a operação das proteções de igualdade em toda a Grã-Bretanha e outros assuntos reservados.”

Espera-se que o governo escocês conteste a decisão, possivelmente por meio de uma revisão judicial, argumentando que o projeto de lei escocês não afetaria a operação da Lei de Igualdade do Reino Unido, informou a BBC.

Resumo das minhas opiniões sobre a tentativa do governo do Reino Unido de vetar @ScotParl decisões – abrange tanto a tentativa de bloquear esta parte específica da legislação (aprovada por uma maioria substancial, incluindo MSPs de todos os partidos) quanto a questão de princípio muito significativa e mais ampla. https://t.co/1V5w55D5Sd — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 16 de janeiro de 2023

Sturgeon chamou a mudança de Londres de claramente “político” decisão e uma “ataque frontal total” no parlamento da Escócia. O governo de Sunak é “usando pessoas trans, já um dos grupos mais vulneráveis ​​e estigmatizados em nossa sociedade, como uma arma política”, ela disse a repórteres na segunda-feira. A secretária escocesa de Justiça Social, Shona Robinson, disse que o “ultrajante” decisão marca um “Dia negro para os direitos trans e um dia negro para a democracia no Reino Unido.”













Bloquear o projeto de lei pode ajudar o Partido Conservador de Sunak a ganhar mais votos na Escócia, dada a oposição pública à legislação. Uma pesquisa de dezembro mostrou que cerca de dois terços dos Scotts se opunham às reformas.

A legislação permitiria que os residentes da Escócia mudassem legalmente seu gênero em documentos oficiais após apenas três meses de vida com o gênero desejado. Nenhum diagnóstico psiquiátrico ou outra forma de verificação seria exigido, e o requisito de idade mínima para receber um certificado de reconhecimento de gênero seria reduzido de 18 para 16 anos. “período de reflexão” depois de aprovados, caso decidam voltar ao sexo anterior.