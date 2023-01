Recém-nascido baleado na cabeça em ‘massacre direcionado’ – CMIO

Uma família inteira foi assassinada em um suposto ataque relacionado a um cartel no Condado de Tulare, Califórnia

Pelo menos seis pessoas, entre elas um bebê de 6 meses, sua mãe adolescente e uma idosa, foram mortas a tiros no sul da Califórnia, com a polícia sugerindo que o massacre estava ligado a um violento cartel de drogas que operava na área.

O tiroteio ocorreu por volta das 3h30 da manhã de segunda-feira na cidade de Goshen, Califórnia, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Tulare. As autoridades não identificaram as vítimas, mas disseram que incluíam uma menina de 17 anos e seu filho, cujos corpos foram encontrados em uma vala perto de sua casa, ambos baleados na cabeça.

“Acho que está especificamente ligado ao cartel. O nível de violência… esse não era um membro de gangue comum e de baixo custo,” O xerife do condado de Tulare, Mike Boudreaux, disse ao Los Angeles Times, embora não tenha especificado um grupo criminoso específico que se acredita estar envolvido.













Uma idosa também foi encontrada na cama com um tiro na cabeça – aparentemente morta durante o sono, segundo Boudreaux – enquanto as outras três vítimas eram homens, um dos quais ainda estava vivo quando os policiais chegaram ao local. Mais tarde, ele morreu devido aos ferimentos enquanto recebia tratamento no hospital.

“Se [they] estão especificamente atirando na cabeça de todos, eles sabem o que estão fazendo … [and] eles estão confortáveis ​​com o que estão fazendo”, o xerife acrescentou, observando que o “maneira e rapidez” dos assassinatos indicaram que foram cometidos por criminosos experientes e provavelmente não por atos aleatórios de violência.

A polícia disse que pelo menos algumas das vítimas pareciam ser membros da família e que havia sobreviventes do ataque. “horrível massacre”, mas ofereceu alguns outros detalhes.

A casa atacada na segunda-feira foi recentemente invadida pela polícia, que apreendeu armas, maconha e metanfetamina após cumprir um mandado de busca, informou o Times. Uma prisão foi feita na época, embora não esteja claro se esse indivíduo estava entre as vítimas do massacre ou de outra forma relacionado aos tiroteios. Boudreaux disse que pelo menos uma das vítimas do sexo masculino precisaria ser identificada por DNA devido aos extensos danos causados ​​em seu rosto durante o ataque.

Dois suspeitos agora são procurados pelas autoridades, embora os investigadores ainda não tenham divulgado seus nomes ou descrições.