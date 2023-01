No Japão, um homem matou uma mulher com uma faca de cozinha e fugiu, escreve a mídia

Um homem atacou uma mulher com uma faca na cidade japonesa de Fukuoka, perto de uma importante estação ferroviária, a vítima morreu no hospital devido aos ferimentos, a busca pelo agressor está em andamento, informou o canal de TV NHK.

De acordo com a polícia da cidade, o incidente ocorreu na noite de segunda-feira perto da estação ferroviária de Hakata em Fukuoka. Um homem não identificado, de 30 a 50 anos, vestido com roupas escuras e armado com algo parecido com uma faca de cozinha, atacou a mulher e a feriu várias vezes.