Cidade dos EUA instada a pagar US$ 5 milhões a cada residente negro – CMIO

Um comitê de reparações em San Francisco recomendou enormes pagamentos em dinheiro e perdão de dívidas para corrigir “disparidades raciais”

Os negros de São Francisco que são residentes de longa data da cidade de Golden Gate podem receber um ganho financeiro inesperado, incluindo um pagamento fixo de US$ 5 milhões, sob os planos propostos por um comitê de reparações para corrigir os pecados raciais do passado.

O Comitê Consultivo de Reparações Afro-Americanas de São Francisco recomendou pagamentos imediatos a cada residente negro elegível no rascunho do relatório para um plano que está programado para ser submetido ao prefeito London Breed e outros líderes da cidade em junho. O painel nomeado pelo governo, formado em 2021, também pediu o pagamento de todas as dívidas dos residentes negros.

Embora a Califórnia não fosse um estado escravocrata, o comitê argumentou que as reparações são justificadas e necessárias para resolver “as políticas públicas explicitamente criadas para subjugar os negros em San Francisco, mantendo e expandindo a intenção e o legado da escravidão.”

Para ser elegível para reparações, os solicitantes devem ter pelo menos 18 anos e ter se identificado como negro em documentos públicos por pelo menos uma década. Os beneficiários também devem residir na cidade por pelo menos 13 anos, a menos que possam atender a outros critérios, como ser descendente de alguém que foi escravizado nos EUA antes de 1865 ou ter sido encarcerado “pela fracassada Guerra às Drogas.”













Apesar de terem suas dívidas pagas e receberem US$ 5 milhões, os residentes qualificados também teriam a garantia de receber pelo menos a renda média das famílias da área de São Francisco (AMI) – atualmente US$ 97.000 – por pelo menos 250 anos.

“Ao elevar a renda para equiparar-se à AMI, os negros podem pagar melhor pela moradia e alcançar uma melhor qualidade de vida,” disse o projeto de relatório. Os beneficiários também precisariam receber benefícios habitacionais especiais, independentemente de optarem por alugar ou comprar sua casa, disse o comitê.

San Francisco tem atualmente mais de 46.000 residentes negros, de acordo com dados do US Census Bureau. Não está claro quantos se qualificariam para reparações ou como o programa poderia ser financiado. Uma força-tarefa separada de reparações em todo o estado recomendou pagamentos de mais de US$ 223.000 por residente negro qualificado.

Enquanto isso, os democratas na Câmara dos Representantes dos EUA propuseram a formação de um comitê federal para estudar as reparações para os negros americanos. A congressista Sheila Jackson Lee, do Texas, disse que seu projeto de lei “representa o reconhecimento do terrível pecado da escravidão.”



A escravidão na América do Norte é anterior à criação dos Estados Unidos e foi finalmente abolida pelo Congresso em 1865.