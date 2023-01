Doador de tanques da Ucrânia para ‘seguir a liderança alemã’ – CMIO

Embora Helsinque esteja disposta a doar alguns de seus tanques Leopard 2 para a Ucrânia, sua entrega dependerá da indústria militar alemã e do governo de Berlim, disse o ministro da Defesa da Finlândia, Mikko Savola, na segunda-feira.

“Depende muito da liderança da Alemanha, como agimos com esses tanques Leopard”, Savola disse à Reuters. “Eles exigem uma licença de exportação alemã e, além disso, a indústria de defesa alemã tem um papel muito importante nisso, na forma como equipamentos substitutivos podem ser obtidos.”

O presidente finlandês, Sauli Niinisto, disse na semana passada que seu país poderia doar vários dos tanques de fabricação alemã para a Ucrânia, mas apenas como parte de uma coalizão européia mais ampla. Isso se seguiu a uma declaração do presidente polonês, Andrzej Duda, de que Kiev definitivamente obterá “uma empresa” de Leopards como parte de um esforço liderado por Varsóvia.

Tal transferência exigiria legalmente a permissão de Berlim, no entanto, e até agora não foi concedida. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, exigiu na segunda-feira que os alemães agissem rapidamente, argumentando que a derrota da Ucrânia poderia significar uma derrota russa. “invasão” de outros países da UE e uma Terceira Guerra Mundial.













Savola disse que a Finlândia discutirá a questão dos tanques ainda esta semana, talvez em uma reunião de “países afins” na Estônia, e na sexta-feira no encontro com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, na Alemanha.

Não há ministro da Defesa em Berlim no momento, já que Christine Lambrecht renunciou oficialmente ao cargo na segunda-feira. O chanceler Olaf Scholz ainda não nomeou seu substituto.

Enquanto isso, o fabricante de tanques Rheinmetall alertou que pode levar um ano para tornar os Leopards adequados para o serviço ucraniano. O projeto também custaria centenas de milhões de euros, afirmou o CEO da Rheinmetall, Armin Papperger, em uma entrevista no fim de semana. Papperger disse que até 110 tanques poderiam ser reformados, dos quais 88 são os modelos mais antigos do Leopard 1. As autoridades ucranianas disseram que precisavam de pelo menos 300.

Moscou alertou repetidamente os EUA e seus aliados de que o envio de armas para Kiev prolonga o conflito, mas não mudará seu resultado. Os tanques alemães “queimarão como o resto” das armas ocidentais, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na segunda-feira.