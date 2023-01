Biden estraga ‘Parabéns’ em evento da MLK – CMIO

O presidente dos EUA parece ter esquecido o nome da nora de Martin Luther King Jr.

O presidente dos EUA, Joe Biden, tentou cantar “Feliz aniversário” para a nora do ícone dos direitos civis Martin Luther King, Jr. na segunda-feira – mas não conseguia lembrar o nome dela enquanto estava na frente de uma multidão em um evento em homenagem ao líder negro.

Parado na frente de um microfone, Biden não conseguiu fingir saber o nome de Arndrea Waters King quando ele pareceu ficar em branco no meio da serenata para ela, então ele a chamou de algo que soava como “Violet”.

“Bem, é um inferno fazer 30 anos, mas você tem que aturar isso.” disse o presidente à platéia do evento, organizado pela Rede Nacional de Ação do ativista Al Sharpton. Waters King estava comemorando seu 49º aniversário.

Biden seguiu a rotina de música e comédia com o que deveria ser um discurso em homenagem a King, desviando-se para ataques ao partido da oposição, a quem chamou de “fiscalmente demente”. Ele também criticou policiais e proprietários de armas, argumentando que os últimos exigiriam F-15s em vez de AR-15s para enfrentar o governo dos EUA.

Biden é famoso por suas gafes públicas, que se tornaram mais frequentes com a idade e mais difíceis de descartar como mera gagueira. Em setembro, ele pareceu esquecer que a deputada Jackie Walorski (R-Indiana) havia morrido e que havia lamentado publicamente sua morte, pedindo à família da deputada republicana “Onde está Jackie?” à vista do público. Biden mais tarde se desculpou com a família, mas não antes de a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, tentar repetidamente considerar seu comportamento normal.













Na campanha eleitoral de 2020, ele esqueceu o nome do ex-presidente Barack Obama, apesar de passar grande parte da temporada eleitoral lembrando ao eleitorado americano que ele havia sido o primeiro vice-presidente negro do presidente, finalmente se contentando com “Presidente Meu-Chefe.” Sua mutilação da Declaração de Independência (“Todos os homens e mulheres são criados por, você sabe, você sabe disso”) continua sendo uma piada recorrente entre seus detratores.

Aos 80 anos, Biden é o presidente mais velho dos Estados Unidos, e sua tendência a esquecer pessoas, lugares e coisas deixou até mesmo membros de seu próprio partido preocupados com o fato de ele estar sofrendo de demência ou algum outro problema cognitivo. Uma pesquisa realizada no mês passado revelou que 57% dos democratas – assim como 66% dos independentes e 86% dos republicanos – não queriam que ele concorresse à reeleição em 2024. No entanto, Biden rejeitou essas preocupações e revelou recentemente que pretende concorrer à reeleição. concorrer a um segundo mandato.