Enviar Challengers para Kiev tornará o Reino Unido mais fraco, mas vale a pena, alertou o general Sir Patrick Sanders

Ao aplaudir a entrega prometida dos tanques Challenger 2 ao governo em Kiev, o chefe do estado-maior do Exército britânico alertou na segunda-feira que a medida terá um efeito adverso em sua prontidão de combate e pediu mais financiamento para armas.

O envio de 14 tanques para a Ucrânia deixará o exército britânico “temporariamente mais fraco”, O general Sir Patrick Sanders escreveu em um memorando interno, de acordo com a emissora estatal BBC.

“Não há dúvida de que nossa escolha afetará nossa capacidade de mobilizar o exército contra a ameaça aguda e duradoura que a Rússia representa e cumprir nossas obrigações da OTAN”, disse. Sanders observou, acrescentando que era vital que o exército “capacidade de combate” ser restaurado rapidamente.

No entanto, ele também argumentou que a Ucrânia colocaria os tanques para “bom uso” e que ajudá-los a derrotar a Rússia “nos deixa mais seguros”.

Sanders assumiu o cargo de chefe do estado-maior do exército em junho do ano passado e imediatamente argumentou que as forças terrestres britânicas deveriam ser “capaz de lutar ao lado de nossos aliados e derrotar a Rússia na batalha.”













A Grã-Bretanha prometeu enviar à Ucrânia 14 dos Challenger 2s, na primeira entrega de tanques de guerra de fabricação ocidental desde que o conflito se intensificou em fevereiro de 2022. Londres também prometeu 30 canhões autopropulsados ​​AS90.

O Kremlin reagiu dizendo que os Desafiantes “vai queimar como o resto” de blindagem fornecida pelo Ocidente. A Rússia alertou repetidamente os EUA e seus aliados contra o envio de mais armas a Kiev, dizendo que isso apenas prolongaria o conflito e arriscaria um confronto aberto. A OTAN insiste que não é parte no conflito, enquanto continua a fornecer à Ucrânia bilhões de dólares em ajuda militar.

No mês passado, em uma entrevista, o principal general da Ucrânia afirmou que precisava de 300 tanques para combater com sucesso a Rússia. A Grã-Bretanha operou um total de 227 Challenger 2 em 2020, quando o ministério da defesa considerou a desativação de todo o corpo de blindados muito caro.

Na segunda-feira, porém, o secretário de Defesa, Ben Wallace, disse à Câmara dos Comuns que precisava de mais dinheiro para os militares. Os planos atuais exigem £ 24 bilhões (US $ 29,3 bilhões) na próxima década, embora nenhum veículo novo esteja operacional até o início da década de 2030, de acordo com a BBC.