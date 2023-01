Projeto de lei apresentado para criminalizar a difamação de pessoas ‘não-brancas’ – CMIO

O projeto de lei de Sheila Jackson Lee criminalizaria comentários que promovam a supremacia branca se influenciarem alguém a cometer um crime de ódio

Um projeto de lei apresentado no Congresso no início deste mês expandiria a definição de “crime de ódio” tão amplo que poderia potencialmente incluir conteúdo que tenha “inspirado” um crime com motivação racial.

Os críticos da legislação patrocinada pela deputada Sheila Jackson Lee (D-Texas) argumentaram que ela põe em perigo a liberdade de expressão dos americanos ao manter a ameaça de acusações criminais com base no comportamento de outras pessoas acima de suas cabeças.

O “Liderando contra a Lei de Supremacia Branca de 2023” estabelece duas novas ofensas, sendo a primeira “crime de ódio inspirado pela supremacia branca” e o segundo sendo uma acusação de conspiração relacionada.

Para ser culpado deste último, é preciso apenas "publicar material que promova a supremacia branca, ideologia da supremacia branca, antagonismo baseado na 'teoria da substituição' ou discurso de ódio que difame ou seja dirigido contra qualquer pessoa ou grupo não branco" para as redes sociais. O que acontece depois disso determina se um crime foi cometido.













Se o conteúdo ofensivo for “lido, ouvido ou visto por uma pessoa envolvida no planejamento, desenvolvimento, preparação ou perpetração de um crime de ódio inspirado pela supremacia branca”- aparentemente, mesmo que essa pessoa fosse um completo estranho que interpretou mal a mensagem – o criador é culpado de conspiração.

Como alternativa, desde que o conteúdo tenha sido postado onde as pessoas “predisposto a se envolver em qualquer ação em prol de um crime de ódio inspirado pela supremacia branca” pode tropeçar nele – ou até mesmo pessoas que podem ser “suscetível de ser encorajado a se engajar em” tais ações – o criador é culpado.

Um colaborador do blog conservador RedState observou que o projeto de lei falhou em definir termos críticos, incluindo “teoria da substituição” e “discurso de ódio” enquanto aparentemente ampliando a definição de “conspiração.”

“teoria da substituição” leva o nome de “A Grande Substituição”, uma teoria de extrema-direita alegando que os brancos estão sendo deliberadamente suplantados em suas sociedades por outras raças. A teoria foi referenciada no manifesto de Brenton Tarrant, que matou 51 pessoas em duas mesquitas na Nova Zelândia em 2019.

Argumentando que o projeto de lei de Jackson Lee “ser usado para anular críticas políticas válidas contra qualquer pessoa ou grupo não branco”, o redator do RedState apontou que “difamando” uma pessoa nem precisa fazer declarações racistas ou mesmo falsas sobre ela – apenas desagradáveis.

Vários comentaristas no Twitter acrescentaram isso porque o projeto de lei protegia apenas os não-brancos de “discurso de ódio”, era tecnicamente racista e, portanto, inconstitucional.

É improvável que o projeto de lei de Jackson Lee seja aprovado na Câmara controlada pelo Partido Republicano, levando outros a sugerir que foi simplesmente um golpe de relações públicas. O projeto de lei atualmente não tem co-patrocinadores.