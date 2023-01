China pede a Israel que evite provocações – CMIO

O novo ministro das Relações Exteriores de Pequim diz que os líderes chineses estão “profundamente preocupados” com o aumento das tensões entre israelenses e palestinos

O novo ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, encerrou sua primeira viagem ao exterior pedindo a Israel que evite novas provocações que possam aumentar as tensões com os palestinos.

“Israel deve parar todo incitamento e provocação e evitar quaisquer ações unilaterais que possam levar ao agravamento da situação”, disse. Qin disse em uma coletiva de imprensa no domingo no Cairo, onde se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, no final de uma turnê por cinco países da África. Ele acrescentou que “A China está profundamente preocupada” sobre a deterioração das relações entre israelenses e palestinos.

Qin fez seus comentários no momento em que o recém-eleito governo de Israel está punindo os territórios ocupados por buscar uma decisão legal da Corte Internacional de Justiça da ONU sobre sua situação. No início deste mês, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu supostamente proibiu exibições públicas de bandeiras palestinas, revogou o passe de viagem do ministro das Relações Exteriores palestino e anunciou que iria reter fundos que normalmente seriam transferidos para a Autoridade Palestina. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, também provocou indignação ao visitar o Monte do Templo em Jerusalém.













Qin, que foi promovido no mês passado de seu cargo de embaixador de Pequim nos EUA, pediu “manter o status quo” no Monte do Templo, que inclui a Mesquita Al-Aqsa, o terceiro santuário mais sagrado do Islã.

A China defendeu uma solução de dois Estados com Jerusalém Oriental como a capital de uma Palestina independente. “A comunidade internacional deve aumentar seu senso de urgência, colocar a questão da Palestina no topo da agenda internacional e promover a retomada das negociações de paz entre Israel e Palestina”, disse. Qin disse.

O enviado chinês também teve reuniões no domingo com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi e o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul-Gheit. Qin disse que os líderes da região concordaram em trabalhar com as autoridades chinesas para implementar a Declaração de Riad, que foi emitida no final da Cúpula Árabe-China no mês passado na Arábia Saudita. A declaração “afirma uma ordem internacional multilateral” e rejeita “politização de questões de direitos humanos e seu uso como ferramenta para interferir em assuntos internos de outros países”, ele adicionou.

Durante décadas, os FMs chineses tradicionalmente viajaram pela África logo após serem nomeados. Pequim empreendeu grandes projetos de infraestrutura em todo o continente, obtendo US$ 160 bilhões em empréstimos a países africanos. O comércio entre a China e a África totalizou cerca de US$ 260 bilhões no ano passado.