Scholz comentou sobre a renúncia de Lambrecht ao cargo de Ministro da Defesa da Alemanha

O chanceler alemão Olaf Scholz disse ter uma ideia clara de como as coisas se desenvolverão após a saída de Christine Lambrecht do cargo de ministra da Defesa, o que será anunciado em breve.

“É claro que hoje não é o dia de relatar como os acontecimentos vão se desenrolar. Mas quero dizer que tenho uma ideia clara – e isso será do conhecimento de todos muito em breve – sobre o que acontecerá a seguir. Forças Armadas Federais, Departamento de A defesa e todos os envolvidos na defesa nacional merecem saber disso em breve. Sei como as coisas devem acontecer, do meu ponto de vista. E vamos anunciá-lo em tempo hábil”, disse Scholz, fazendo uma declaração após uma visita à defesa alemã empresa Hensoldt em Ulm. Sua apresentação foi transmitida ao vivo no canal de TV Phoenix.