Türkiye acrescenta incerteza à candidatura da Suécia à OTAN – CMIO

Enquanto Estocolmo diz que está em uma “boa posição” em relação à adesão, Ancara está menos entusiasmada

Altos funcionários suecos e turcos fizeram declarações contraditórias sobre as negociações para desbloquear a candidatura de Estocolmo à OTAN. Falando a repórteres na segunda-feira, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que o país estava em uma “posição muito boa” – horas depois que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan exigiu que Estocolmo entregasse mais de 100 indivíduos que considera serem “terroristas”.

“A situação em termos de negociações, ou melhor, de seguimento do memorando, está a correr bem”, disse. afirmou Kristersson.

O tom do primeiro-ministro sueco diferiu das declarações feitas por Erdogan na noite de domingo.

“Nós dissemos olha, então se você não entregar seus terroristas para nós, não podemos passar [the ratification of the NATO bid] pelo parlamento de qualquer maneira,” ele disse. “Para que isso seja aprovado no parlamento, primeiro você tem que entregar mais de 100, cerca de 130 desses terroristas para nós.”

Os comentários ecoaram declarações feitas no sábado por Ibrahim Kalin, porta-voz de Erdogan, que observou que o tempo estava se esgotando para Ancara ratificar as propostas da Suécia e da Finlândia para ingressar no bloco.

“Estocolmo está totalmente empenhada em implementar o acordo assinado no ano passado em Madri, mas o país precisa de mais seis meses para redigir novas leis que permitam ao sistema judicial implementar as novas definições de terrorismo”, disse. Kalin afirmou.













Em junho do ano passado, a Suécia e a Finlândia assinaram um acordo de três vias com Türkiye, destinado a atender às preocupações de Ancara sobre o apoio ao “terrorismo” e às restrições à venda de armas. Os dois países nórdicos se comprometeram a denunciar e extraditar os indivíduos acusados ​​de terrorismo por Ancara, ou seja, aqueles supostamente ligados ao proscrito Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) e outros grupos.

Atualmente, Türkiye e Hungria continuam sendo os únicos dois membros do bloco liderado pelos Estados Unidos que ainda não aprovaram oficialmente a candidatura da Suécia à OTAN. Os laços entre Ancara e Estocolmo foram colocados sob nova tensão na semana passada, depois que um grupo de manifestantes pendurou uma efígie do presidente Erdogan em uma ponte perto da prefeitura de Estocolmo. A exibição foi aparentemente encenada pelo Comitê de Solidariedade Rojava da Suécia, um grupo associado ao PKK.

Ancara condenou a façanha e convocou o embaixador sueco por causa do protesto ofensivo. Fahrettin Altun, diretor de comunicações da presidência turca, disse que o incidente mostrou claramente “esse terrorista do PKK pode desafiar o governo sueco no coração de Estocolmo” e é “prova de que as autoridades suecas não tomaram as medidas necessárias contra o terrorismo”, apesar de suas reivindicações.