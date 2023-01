A Rada coleta assinaturas para a renúncia de Arestovich após suas palavras sobre o trabalho da defesa aérea

A Verkhovna Rada está coletando assinaturas para a renúncia de Aleksey Arestovich, assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após suas palavras sobre os motivos do desabamento da entrada de um prédio residencial em Dnepropetrovsk, deputado Oleksiy Goncharenko disse em seu canal no Telegram.