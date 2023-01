Milhares de estudantes protestam contra a reforma judicial em Israel, diz mídia

“Nós, estudantes, não estamos dispostos a ficar calados diante da perigosa liquidação da justiça. Esta é uma luta pelo nosso futuro contra um governo que em nome da tirania da maioria ameaça atropelar a democracia e depois, sem freio, para prejudicar a igualdade e as liberdades de muitos grupos da população de Israel. Estamos determinados a acabar com essa loucura, e isso é apenas o começo”, disse o Student Protest (ou Protesto de Estudantes, em inglês), uma organização recém-criada que iniciou vários protestos, de acordo com o jornal.