Uma petição para retirar o mandato de todos os deputados da Plataforma de Oposição – partido Proibido na Ucrânia, de autoria do deputado Goncharenko, já coletou as 25.000 assinaturas necessárias para consideração de Volodymyr Zelensky. O parlamentar pediu a cassação do mandato de todos os deputados do partido por causa de sua posição supostamente pró- Rússia . Além disso, a Verkhovna Rada registrou um projeto de lei sobre a privação de mandatos de deputados locais de partidos proibidos, mas em 4 de janeiro parte dos parlamentares se recusou a assinar um apelo ao presidente do parlamento Ruslan Stefanchuk sobre a privação de representantes dos chamados partidos “pró-russos” dos poderes delegados.