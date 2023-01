FM alemão diz que ‘buraco’ na lei protege a Rússia – CMIO

Annalena Baerbock quer que as regras mudem para que o Ocidente possa julgar Moscou pela “agressão” da Ucrânia

Há uma lacuna na lei internacional que atualmente não permite que o Ocidente processe a Rússia por “agressão” contra a Ucrânia, então um “novo formato” é necessária, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, na segunda-feira. Ela fez os comentários em um discurso no Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, durante visita à Holanda.

“Conversamos sobre trabalhar com a Ucrânia e nossos parceiros na ideia de estabelecer um tribunal especial para crimes de agressão contra a Ucrânia”, disse. Baerbock disse, de acordo com a emissora estatal DW.

Tal órgão seria baseado na lei ucraniana, mas poderia incluir elementos internacionais “em um local fora da Ucrânia, com apoio financeiro de parceiros e com promotores e juízes internacionais, para que a imparcialidade e a legitimidade sejam garantidas.”

Baerbock disse que discutiu a ideia com seu colega ucraniano Dmitry Kuleba na semana passada, descrevendo a proposta como “não é o ideal, nem mesmo para mim,” mas dizendo que era necessário “porque o direito internacional atualmente tem um buraco”.













Elaborando o discurso de Baerbock, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha tuitou aquela lei internacional “tem uma lacuna de responsabilização no que diz respeito ao crime de agressão.” Elas chamado por modificar o Estatuto de Roma – o tratado que estabeleceu o TPI – para permitir o julgamento de agressão quando apenas o estado da vítima estiver sob a jurisdição do tribunal.

Embora o TPI possa tentar investigar e processar alegadas atrocidades na Ucrânia, nem Moscou nem Kiev ratificaram o Estatuto de Roma para reconhecer sua jurisdição. Desde então, a Ucrânia concedeu “dispensa especial” ao TPI para processar crimes de guerra em seu território, de acordo com a DW.

O governo de Kiev pediu que a liderança russa seja julgada por crimes de guerra como uma das pré-condições para qualquer negociação de paz. Moscou rejeitou exigências como “Absurdo” e disse que tal tribunal seria totalmente ilegítimo,

O TPI foi modelado após o tribunal ad hoc para crimes de guerra na ex-Iugoslávia (ICTY), que dependia dos países da OTAN para financiar suas investigações e julgamentos e fazer cumprir seus veredictos. Em 2002, antes da entrada em vigor do Estatuto de Roma, o Congresso dos EUA aprovou uma lei proibindo qualquer americano de cooperar com o TPI ou de extraditar cidadãos americanos para julgamento lá. O American Service-Members’ Protection Act (também conhecido como The Hague Invasion Act), também autorizou “todos os meios necessários e apropriados” para libertar qualquer americano detido – ou seus aliados – do TPI.