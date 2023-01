MRE da Turquia pede aos EUA que mantenham equilíbrio nas relações com a Turquia e a Grécia

Os EUA abandonaram seu curso de relações equilibradas entre a Grécia e a Turquia nos últimos anos, o que afeta a situação no Mediterrâneo Oriental , disse Cavusoglu durante coletiva de imprensa com o ministro das Relações Exteriores da Bósnia e Herzegovina, Bisera Turkovic.

A Turquia e a Grécia estão em desacordo há décadas, com o risco de um conflito armado despontando por várias vezes desde 2020. Questões disputadas incluem reivindicações territoriais concorrentes no Mediterrâneo Oriental, em particular na região do Mar Egeu, a divisão greco-turca no Chipre e a delimitação das fronteiras marítimas. A Turquia acusou repetidamente a Grécia de implantar armas nas ilhas do mar Egeu, violando o Tratado de Lausanne de 1923.