No Bósforo, a linha de navios se estendia por quilômetros

O movimento de navios foi parcialmente retomado a partir das 17h40 de segunda-feira no Estreito de Bósforo, depois que as embarcações foram retiradas das águas rasas, informou a Direção Geral da Guarda Costeira turca. A navegação foi suspensa por mais de dez horas, mas o movimento de navios do sul para o norte continua proibido.