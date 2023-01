Escolas dos EUA escondem prêmios dos alunos – CMIO

O governador da Virgínia criticou os educadores por se concentrarem tanto na “equidade” que os melhores alunos não recebem crédito por suas realizações

O governador da Virgínia, Glenn Youngkin, repreendeu os educadores por suas “maníaco” ênfase na ideologia da equidade depois que sete escolas secundárias do estado se recusaram a informar os melhores alunos de que haviam ganhado prêmios nacionais de mérito.

“Eles têm um foco maníaco em resultados iguais para todos os alunos a todo custo”, Youngkin disse em uma entrevista com WJLA-TV em Washington, DC. “E no coração do sonho americano está a excelência, o avanço, a expansão e o reconhecimento de que temos alunos com capacidades diferentes.”

Os prêmios de mérito nacional são concedidos como parte de uma competição de bolsas de estudo nos Estados Unidos, destinada a reconhecer e premiar os melhores alunos do ensino médio do país. Cerca de 1,6 milhão de estudantes entram na competição a cada ano quando fazem o exame de admissão à faculdade PSAT. Apenas 0,5% dos alunos do último ano do ensino médio se qualificam como semifinalistas do prêmio de mérito nacional. Cerca de metade deles recebe bolsas de estudo por mérito, que chegam a US$ 2.500.













Os alunos que não foram informados de seus prêmios de mérito não puderam concorrer a bolsas de estudo. Algumas das escolas que mantiveram os prêmios em segredo informaram seus vencedores com atraso, mas, a essa altura, os prazos para inscrições em bolsas de estudo já haviam passado.

“Precisamos chegar ao fundo do que parece ser uma tentativa flagrante e deliberada de prejudicar os alunos de alto desempenho. . .,” Youngkin disse em um comunicado na semana passada. “Pais e alunos merecem respostas.” Ele acrescentou que o procurador-geral Jason Miyares investigará o assunto porque algumas famílias podem ter sofrido danos materiais.

O governador lançou uma investigação nas escolas da Virgínia na semana passada e pediu uma investigação sobre como os dólares da educação pública estão sendo gastos. As Escolas Públicas de Fairfax, um distrito no subúrbio de Washington, lançaram no mês passado uma iniciativa para fornecer “resultados iguais para todos os alunos, sem exceções.”

Youngkin condenou tais programas, dizendo: “Alguns alunos têm a capacidade de realizar em um nível, outros precisam de mais ajuda, e temos que permitir que os alunos corram o mais rápido possível para sonhar os maiores sonhos que podem sonhar e depois ir buscá-los.”