Alemanha transfere militares encarregados de manter os sistemas Patriot para a Polônia, diz mídia

“O Bundeswehr [Forças Armadas Alemãs] começou a redistribuir seus sistemas Patriot na Polônia. Os primeiros soldados partirão hoje em seus veículos do município de Bad Sülze”, no estado federal de Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, informou a agência.

A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, comentou em relação ao incidente com a queda de um míssil em uma cidade polonesa na fronteira com a Ucrânia, que ela concordou com sua contraparte polonesa em patrulhar o espaço aéreo polonês com caças alemães Eurofighter e implantar sistemas Patriot no território polonês.