Padre católico queimado vivo – CMIO

Homens armados incendiaram a casa de Isaac Achi no norte da Nigéria depois que eles não conseguiram entrar, disse a polícia

O padre católico reverendo Isaac Achi foi queimado vivo no domingo em uma invasão malsucedida em sua casa na paróquia de Kaffin Koro, no estado nigeriano do Níger, disse um porta-voz da polícia à Associated Press.

Quando os supostos ladrões armados não conseguiram invadir, eles optaram por incendiar o complexo, deixando o padre queimar, enquanto seu assistente, padre Collins, escapou por pouco com vida, levando uma bala no ombro enquanto fugia. .

As autoridades nigerianas explicaram que os grupos militantes estão cada vez mais atacando as comunidades rurais nas áreas norte e central do país, graças a forças de segurança pequenas e mal equipadas, incapazes de se opor a eles. Enquanto estes “bandidos” supostamente mataram milhares e sequestraram outros para resgate, ocasionalmente visando figuras religiosas para um fator de terror extra, eles aparentemente raramente são detidos.













“Esses terroristas perderam o controle e uma ação drástica é necessária para acabar com essa carnificina em andamento.“fazer o seu melhor para garantir a vida e os meios de subsistência das pessoas.”

A ala jovem da Associação Cristã da Nigéria (YOWICAN) divulgou um comunicado descrevendo o ataque como um ato de terrorismo destinado a exterminar toda a comunidade cristã nigeriana.

“A matança contínua, bem como o sequestro de clérigos cristãos na Nigéria é alarmante. Isso tem que ser interrompido a todo custo. A comunidade cristã deve levantar-se e unir-se para acabar com este“, declarou o presidente Emb. Belusochukwu Enwere, pedindo que as partes responsáveis ​​sejam “trouxe para o livro.“

A Nigéria está se tornando um campo de matança onde as pessoas são abatidas como galinhas.

A polícia também confirmou que homens armados atacaram uma igreja cristã no estado de Katsina no domingo, sequestrando 25 fiéis e deixando o pastor para trás com ferimentos, incluindo um tiro na mão. Outro padre, o reverendo John Mark Chietnum, foi sequestrado e assassinado em julho passado no estado de Kaduna, no noroeste.