A Rússia exigiu da ONU atenção à prisão de um jornalista do Sputnik Lituânia

No Ministério das Relações Exteriores da Rússia , a prisão de Kasem foi considerada a vingança dos regimes ditatoriais pela adesão do jornalista aos princípios e à política de terror contra os dissidentes. O Conselho de Direitos Humanos sob a Presidência da Rússia , a Provedora de Justiça Tatyana Moskalkova, apelou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ao Representante da OSCE para a Liberdade de Imprensa e ao Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa com um pedido para intervir na situação com o prisão de Kasem.