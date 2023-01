Defesa russa: Su-27 escolta P-3S alemão no mar Báltico, não houve violação da fronteira da Rússia

“A tripulação identificou a aeronave de patrulha básica P-3S Orion da Marinha da Alemanha e a escoltou sobre as águas do mar Báltico. Depois que a aeronave militar estrangeira se afastou da fronteira estatal, o caça russo retornou ao seu aeródromo de origem. Não foi permitida a violação da fronteira”, contou no Telegram a entidade russa, que faz parte do Ministério da Defesa do país.