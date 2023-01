Milhares de estudantes protestam contra a reforma judicial em Israel

Milhares de estudantes em Israel protestaram contra a proposta de reforma judicial do governo, informou o Times of Israel.

A publicação escreve que, ao mesmo tempo, alguns estudantes de várias instituições realizaram ações alternativas de apoio aos planos do governo.

Israel frustra tentativa de contrabando de armas no Vale do Jordão

“Milhares de estudantes em mais de uma dúzia de universidades e faculdades em todo o país fizeram uma ‘greve’ coordenada de uma hora na tarde de segunda-feira contra os planos do governo de reformar o judiciário”, disse o jornal.

Conforme observado, as ações foram realizadas na Universidade Hebraica de Jerusalém, na Universidade de Tel Aviv, na Universidade de Haifa e em várias outras instituições educacionais. Os organizadores dos protestos pretendem dar continuidade à ação.

O jornal Haaretz, por sua vez, citando as autoridades, informou que quatro estudantes da Universidade Hebraica foram detidos após bloquearem a estrada e se recusarem a obedecer às instruções da polícia.

Na semana passada, no sábado, dezenas de milhares de opositores do governo israelense, liderado pelo líder do Likud, Benjamin Netanyahu, protestaram em Tel Aviv contra a reforma judicial apresentada pelo ministro da Justiça, Yariv Levin.