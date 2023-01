Agências de acompanhantes agendadas para o fórum de Davos – mídia – CMIO

O assédio sexual por homens ricos no WEF é “tão comum” que convidadas do sexo feminino são aconselhadas a não comparecer sozinhas aos eventos, informou uma agência austríaca

As agências de acompanhantes suíças perto de Davos já estão lotadas antes do Fórum Econômico Mundial deste ano, o encontro de elite que reúne chefes de estado, executivos corporativos e influentes sem fins lucrativos, informou a agência austríaca Exxpress no domingo, citando uma missiva supostamente enviada de uma dessas agências.

Em uma mensagem para a equipe de hospitalidade não identificada e publicada pela Express, a agência de acompanhantes Sensuallounge Escort pede aos leitores que reservem seu “boa seleção de senhoras e senhores” antes do tempo para garantir “o melhor cuidado e companhia possível durante o Fórum Econômico Mundial.”

Sensuallounge supostamente oferece “serviços para todas as orientações sexuais”, e o outlet afirma que uma noite com um de seus funcionários custa € 2.350 (pouco mais de US $ 2.500). O serviço parece não aceitar dinheiro como forma de pagamento, oferecendo aos clientes a opção de pagar com cartão de crédito ou PayPal.

Explicando que o encontro anual do WEF é a alta temporada para as prostitutas suíças, a Expresspress revelou que as agências criaram sites dedicados à conferência. Com a lista aparentemente lotada, o site do Sensuallounge já havia desaparecido na segunda-feira.













Enquanto o WEF convidou cerca de 2.500 pessoas como delegados credenciados este ano, espera-se que mais de 30.000 cheguem à estação de esqui para jantares, festas e, de acordo com um crescente corpo de jornalismo que documenta o “lado negro de Davos,” sexo pago que ocorre fora do fórum.

Profissionais do sexo também se escondem em hotéis e bares frequentados por hóspedes, de acordo com um relatório de 2020 do Times UK, e as mulheres – mesmo que sejam participantes credenciadas do WEF – são “rotineiramente assediado” pelos homens que dominam o conclave. De fato, o evento começou a alertar as mulheres naquele ano para não saírem sozinhas depois de escurecer, “porque se algo acontecer com algum grande CEO, quem vai acreditar? Você ou eles?”

A prostituição em Davos causou polêmica nos últimos anos, embora a maior preocupação pareça ser manter a classe trabalhadora sob controle. O Exército Suíço foi autorizado a enviar até 5.000 soldados, se necessário, para fornecer segurança aos bilionários.

O tema da conferência de 2023, que acontece de 16 a 20 de janeiro, é “Cooperação em um mundo fragmentado.” Os manifestantes já estavam no local antes do início oficial do evento na segunda-feira, denunciando o uso de jatos particulares pelos participantes para entregar platitudes sobre mudanças climáticas e a presença de executivos de combustíveis fósseis no fórum supostamente preocupado com a sustentabilidade.