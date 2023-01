Vice-chanceler chinês afirma que China e EUA devem viver em harmonia, diz mídia

“A China e os EUA, como as duas maiores economias do mundo e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, compartilham amplos interesses em salvaguardar a paz e a estabilidade para todo o mundo, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar globais, e assumem uma responsabilidade especial para a conquista de tudo isso”, as relações sino-americanas vão além dos quadros bilaterais e têm impacto nas fortunas de todo o mundo, disse o diplomata, afirmando que “todos estão observando o que a República Popular da China e os EUA fazem”.