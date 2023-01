Suprema Corte dos EUA considerará caso de ‘trabalho no domingo’ – CMIO

Um funcionário dos correios que diz que trabalhar no sábado viola suas crenças religiosas entrou com a ação de discriminação

A Suprema Corte dos EUA anunciou na sexta-feira que ouviria uma reclamação de discriminação no trabalho de um ex-funcionário evangélico dos correios que argumenta que não deveria ser obrigado a trabalhar no domingo por causa de suas crenças religiosas.

Gerald Groff processou o Serviço Postal dos EUA depois que seus gerentes pararam de honrar seus pedidos para não serem designados a turnos de trabalho no que ele considera o sábado. Ele alegou que os gerentes estavam dispostos a acomodar suas necessidades religiosas desde que ele começou a trabalhar em 2012, encontrando outros trabalhadores para cobrir os turnos de domingo quando foram introduzidos em 2015.

Depois de julho de 2018, no entanto, ele foi penalizado por não comparecer ao trabalho no domingo, e outros funcionários começaram a se ressentir de ter que cobrir seus turnos. Esperando ser demitido, Groff renunciou no ano seguinte e processou seu ex-empregador por discriminação religiosa.













Um juiz federal inicialmente decidiu contra sua reclamação, descobrindo que o USPS havia fornecido um “razoável” acomodação e que qualquer coisa mais teria causado “dificuldades indevidas” para seus colegas de trabalho. O Tribunal de Apelações do 3º Circuito concordou em sua decisão no ano passado.

No entanto, Groff sustenta que a definição de “dificuldades indevidas” usado pelos tribunais favorece a conveniência dos empregadores sobre as necessidades religiosas dos funcionários. A Suprema Corte havia sugerido em 2020 em outro caso de discriminação religiosa que eles poderiam considerar reavaliar o que “dificuldades indevidas” implica.

Nos últimos anos, uma Suprema Corte dos Estados Unidos, de tendência conservadora, decidiu várias vezes a favor dos demandantes de direitos religiosos, incluindo um padeiro do Colorado que se recusou a fazer um bolo para um casamento entre pessoas do mesmo sexo e duas famílias cristãs que desafiaram um programa estadual de assistência escolar. sobre a exclusão de escolas particulares religiosas. Uma decisão de 2020 fortaleceu as proteções legais para empregadores religiosos contra processos de discriminação no trabalho.