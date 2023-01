A política de “restrição” do governo Biden convidou a Rússia a “testar os limites de sua belicosidade”, argumenta a agência dos EUA

O oeste tinha “muitas opções” para impedir a Rússia de enviar seus militares para a Ucrânia em fevereiro passado, mas não conseguiu aproveitá-los e respondeu fracamente quando isso aconteceu, disse o National Interest.

Em um artigo publicado na sexta-feira, David L. Phillips, ex-conselheiro do Departamento de Estado dos EUA durante os governos Clinton, Bush e Obama, argumentou que o presidente russo, Vladimir Putin, havia “telegrafou seu plano de atacar a Ucrânia muito antes de o primeiro tiro ser disparado.”

“Ao exercer restrições unilaterais e fazer concessões não forçadas, o governo Biden convidou a Rússia a testar os limites de sua belicosidade”, disse. Phillips escreveu.

Ele argumentou que, com os EUA temendo que a Rússia pudesse usar suas armas nucleares se o Ocidente interferisse, Biden respondeu ao conflito “cuidadosamente com meias medidas.”

A promessa inicial de Biden de que as tropas da OTAN não seriam enviadas para a Ucrânia foi “desnecessário,” afirmou Phillips, que dirige o Programa de Construção da Paz e Direitos Humanos na Universidade de Columbia.













Quando se trata de sanções contra a Rússia, estas foram “implementados de forma tão incremental que Putin foi capaz de amortecer seu impacto na economia da Rússia”, ele adicionou. A Philips também sugeriu que a Ucrânia deveria ter recebido “armamento da OTAN de última geração” desde o princípio.

Se o Ocidente tivesse tomado “medidas preventivas proativas” antes de a Rússia lançar sua ofensiva em fevereiro do ano passado, isso poderia ter “mudou o cálculo de Putin” ele alegou. Por exemplo, se a OTAN tivesse estabelecido um tribunal de crimes de guerra para a Ucrânia, o “perspectiva de prestação de contas” ele argumentou.

Assim que o conflito começou, no entanto, Phillips sugere que a OTAN poderia ter “desdobrou mais tropas para estados da linha de frente como a Romênia” para demonstrar “resolução e prontidão”. Também poderia ter implementado uma zona de exclusão aérea sobre certas cidades sitiadas – uma medida contra a qual o bloco decidiu, temendo que isso colocasse a aliança em conflito direto com a Rússia.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar a Donetsk e Lugansk um status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, mediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu desde então que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

Pouco antes do início das hostilidades, o Kremlin reconheceu as repúblicas de Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Em setembro passado, Donetsk e Lugansk, bem como as regiões de Kherson e Zaporozhye, foram incorporadas à Rússia após referendos.