O vice-primeiro-ministro da Moldávia disse que iria processar o prefeito de Chisinau

A Moldávia está passando por uma crise energética devido ao aumento dos preços da energia. No ano passado, as tarifas de gás aumentaram quase sete vezes e de eletricidade – quase quatro vezes. Anteriormente, Spinu disse que em janeiro o preço de compra do gás poderia chegar a US$ 1.230 por mil metros cúbicos, já que “houve preços recordes de gás em 2022”.