Cidade de Nova York está lotada, diz prefeito a migrantes – CMIO

Eric Adams rompeu com a linha do Partido Democrata sobre migração, instando o governo Biden a ‘fazer seu trabalho’

O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou que há “sem quarto” para imigrantes ilegais na cidade de Nova York, implorando ao governo do presidente Joe Biden para consertar o “emergência nacional” na fronteira mexicana durante uma coletiva de imprensa em El Paso no domingo.

“Agora é a hora do governo nacional fazer o seu trabalho”, disse o prefeito, referindo-se à crise migratória que atingiu níveis sem precedentes sob Biden.

Adams disse que era “injusto” que cidades como Nova York e Chicago deveriam receber tantos migrantes e instou a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) a supervisionar um “resposta coordenada.”

Em um comunicado na sexta-feira, Adams também disse “a ausência de uma reforma federal de imigração extremamente necessária não deve significar que esta crise humanitária recaia apenas sobre os ombros das cidades.”













Ele instou a Casa Branca a neutralizar a desinformação que ele insistia estar dando a muitos migrantes um “falsa impressão” das condições que eles poderiam esperar em Nova York. Sites sugerindo “basicamente as ruas são pavimentadas com ouro,” onde todos recebem “emprego automático” e “você vai automaticamente morar em um hotel” deve ser contrariado por “informação precisa,” ele disse.

O prefeito viajou para El Paso para visitar a fronteira poucos dias depois de anunciar cortes orçamentários para todas as agências da cidade, alertando que o dilúvio de migrantes pode custar a Nova York até US$ 2 bilhões. Adams já havia implorado à governadora de Nova York, Kathy Hochul, por ajuda de emergência na semana passada, insistindo que a cidade estava em “ponto de ruptura” com 3.100 imigrantes ilegais chegando em uma única semana e um total de 40.000 tendo chegado desde a primavera passada.

O ressentimento cresceu entre os nativos de Nova York quando o prefeito cortou os orçamentos de serviços tão necessários, que ele admitiu que poderiam impactar a segurança pública da cidade. Com moradias acessíveis já escassas antes dos migrantes começarem a chegar, a falta de moradia também atingiu proporções epidêmicas.

Adams pode ter provocado a crise quando disse ao prefeito de El Paso, Oscar Leeser, em setembro, que Nova York receberia bem os migrantes excedentes da cidade fronteiriça. No entanto, o governo da cidade rapidamente se tornou incapaz de administrar o fluxo, declarando estado de emergência em outubro e implorando à Casa Branca US$ 1 bilhão em ajuda federal que até agora se recusou a conceder.