Conflito na Ucrânia deixa cooperação científica em desordem – mídia – CMIO

A recusa dos cientistas em cooperar com os russos no Grande Colisor de Hádrons paralisou as publicações.

O conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia afetou significativamente a cooperação internacional entre os físicos do Grande Colisor de Hádrons (LHC) do CERN, com alguns cientistas se recusando a co-autor de artigos com pesquisadores russos, informou o The Guardian no domingo. A questão já levou a uma queda drástica na publicação e espera-se que gere mais problemas para cientistas, doutorandos e pós-doutorandos no futuro.

Antes do conflito, institutos e indivíduos russos contribuíam com cerca de 7% das colaborações no CERN (Organização Européia para Pesquisa Nuclear), disse o jornal, citando fontes da organização. Desde que o conflito entre Moscou e Kiev estourou em fevereiro passado, uma atitude hostil em relação aos russos foi exibida por muitos cientistas europeus, disse Fedor Ratnikov, um físico russo que trabalhou no LHC antes de 2016.

"Temos colaboradores ucranianos para quem esta questão é naturalmente extremamente dolorosa. [But] a maioria dos meus colegas ucranianos não estende a responsabilidade pela invasão a seus colegas de institutos russos. Eu diria que alguns dos meus colegas da UE são muito mais radicais", Ratnikov disse ao jornal.













A situação levou a um “impasse” na publicação de novos artigos, que se acumularam em um limbo pré-publicado, sem os devidos créditos e atribuições. Se não for resolvido em breve, espera-se que a paralisação crie ainda mais problemas no campo, disse um cientista não identificado “de fora da Europa” que trabalha no LHC.

“Mantenha essa abordagem política por algum tempo e isso pode criar problemas para estudantes, pós-doutorandos e para nós mesmos,” eles avisaram.

A situação em torno das publicações é uma questão puramente política, confirmou um porta-voz do experimento Atlas, Andreas Hoecker. o problema é “relacionado apenas à forma do reconhecimento institucional, dadas as declarações de representantes de alto nível de instituições acadêmicas russas… e os vínculos de órgãos financiadores de alto nível com o governo russo”, ele disse ao jornal.

O CERN é o maior laboratório de física de alta energia do mundo, mais conhecido por operar o LHC, uma enorme instalação criada por físicos de vários países. O local é o lar do Atlas, o maior experimento de detecção de partículas de uso geral.