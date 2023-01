Chefe da máfia mais procurado da Itália é preso – CMIO

O líder da Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, que estava foragido desde 1993, foi condenado à revelia à prisão perpétua

A polícia italiana prendeu o chefe da máfia mais procurado do país, Matteo Messina Denaro. As autoridades acreditam que o líder da Cosa Nostra da Sicília esteve envolvido em uma série de assassinatos no início dos anos 1990.

Denaro, que as autoridades dizem estar sofrendo de câncer, foi preso enquanto recebia tratamento em um hospital particular em Palermo na segunda-feira. A polícia disse que o homem de 60 anos foi operado no ano passado e posteriormente compareceu a várias consultas com um nome falso.

Imagens divulgadas pela polícia mostram Denaro sendo conduzido para fora do hospital por dois oficiais carabinieri até uma minivan preta, onde um destacamento de agentes das forças especiais o esperava.

O chefe da máfia foi levado embora, com vários carros da polícia a reboque.

Denaro havia sido condenado à revelia a prisão perpétua por seu envolvimento nos assassinatos em 1992 dos promotores antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Os crimes causaram protestos públicos na época e viram as autoridades italianas dobrarem sua repressão contra a Cosa Nostra.













O criminoso também é acusado de estar por trás dos atentados a bomba de 1993 em Florença, Roma e Milão, que custaram dez vidas.

As autoridades também acreditam que o chefe da máfia tenha participado do sequestro de um menino de 12 anos, Giuseppe Di Matteo, no mesmo ano. Cosa Nostra esperava dissuadir seu pai de testemunhar contra a máfia. O menino passou dois anos em cativeiro antes de ser estrangulado, e seu corpo foi posteriormente dissolvido em ácido.

Em setembro de 2022, a polícia italiana revelou que Denaro ainda era capaz de emitir ordens e influenciar a forma como a organização criminosa era administrada na área ao redor da cidade de Trapani.

Comentando sobre a notícia da prisão do mafioso de alto perfil, o primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni disse que sua captura representa um “grande vitória para o estado.”

Maria Falcone, irmã do juiz morto em 1992, afirmou que a prisão era mais uma prova de que a máfia está “em última análise, condenado à derrota no conflito com o estado democrático” apesar de sua “delírios de onipotência”.