Putin e Erdogan discutiram a entrega de grãos russos a países necessitados

Os presidentes da Turquia e da Rússia , Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, durante conversas telefônicas, dão passos no projeto de transformar grãos russos em farinha na Turquia e enviá-los aos países necessitados, informa o escritório do líder turco.

“O presidente Recep Tayyip Erdogan conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. Durante a conversa, foram discutidos os desdobramentos da guerra russo-ucraniana. As questões do corredor de grãos e a exportação de amônia também foram discutidas, medidas específicas foram consideradas em o projeto de transformar grãos russos em farinha na Turquia e enviar para os países africanos necessitados”, disse o gabinete do líder turco.