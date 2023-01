País asiático pretende aumentar vendas de armas para Emirados Árabes Unidos – CMIO

O presidente da Coreia do Sul chegou a Abu Dhabi para negociações comerciais em um momento em que os Emirados estão reduzindo a dependência de armamento dos EUA

presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol viajou para os Emirados Árabes Unidos no domingo buscando capitalizar novas oportunidades de vendas de armas. Seul está aprofundando seus laços de defesa com Abu Dhabi, à medida que os Emirados deixam de depender de Washington para obter apoio militar após a fracassada retirada dos EUA do Afeganistão.

Yoon chegou a Abu Dhabi para uma visita de estado e foi recebido no palácio presidencial com guarda de honra e show aéreo militar. O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anunciou planos de investir US$ 30 bilhões na Coreia do Sul, dizendo à Yonhap News: “Decidimos fazer o investimento com confiança na República da Coreia, que mantém suas promessas sob todas as circunstâncias”.

A Coreia do Sul já está construindo uma enorme usina nuclear nos Emirados Árabes Unidos e envia comandos aos Emirados desde 2015 para fornecer treinamento militar. Os dois governos assinaram acordos no domingo para aprofundar os laços em áreas como tecnologia e energia, incluindo um acordo de armazenamento de petróleo, bem como defesa.













“A atmosfera está extremamente propícia para a cooperação militar ou de segurança entre a Coreia do Sul e os Emirados Árabes Unidos envolvendo a indústria de armas”, disse. disse um funcionário do gabinete presidencial em Abu Dhabi à Yonhap.

Esse amadurecimento teria começado após a caótica saída dos EUA do Afeganistão em agosto de 2021. “A má condução da retirada dos EUA do Afeganistão levantou dúvidas na região não apenas sobre a disposição dos EUA de honrar seus compromissos de defesa, mas também sobre sua capacidade de fazê-lo”, disse. de acordo com o Middle East Institute, um think tank de Washington.

Alguns meses após o desastre afegão, em dezembro de 2021, os Emirados Árabes Unidos suspenderam acordos para comprar US$ 23 bilhões em caças F-35 fabricados nos EUA e drones de ataque. Um mês depois, Abu Dhabi concordou em comprar um sistema de defesa aérea M-SAM da Coreia do Sul por US$ 3,5 bilhões. O M-SAM foi desenvolvido em cooperação com a Rússia, baseado em parte na tecnologia usada nos sistemas de mísseis S-350E e S-400.

Autoridades dos EUA teriam imposto exigências aos Emirados Árabes Unidos para obter a aprovação do acordo F-35, incluindo a interrupção da construção de um porto logístico por uma empresa chinesa, recusando-se a usar equipamentos de telecomunicações 5G da chinesa Huawei, recuando de parcerias tecnológicas com Pequim e concordando em monitoramento remoto dos caças por Washington.