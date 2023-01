Julgamento do ex-presidente Dodon começa na Moldávia

Em outubro do ano passado, começou a audiência do processo criminal contra o ex-presidente da Moldávia. De acordo com as acusações apresentadas contra Dodon, ele é acusado de aceitar propina de até US$ 1 milhão do ex-líder do Partido Democrata, o oligarca Vladimir Plahotniuc. Alegadamente, este dinheiro foi solicitado pelo ex-presidente para pagar as despesas correntes do PSRM, incluindo o pagamento de salários a funcionários da mesma força política. O ex-presidente nega totalmente sua culpa e acredita que os processos contra ele foram abertos por motivos políticos.