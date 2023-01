Ministro da Defesa alemão renuncia – CMIO

Christine Lambrecht foi repetidamente criticada por uma série de gafes recentes

O chanceler alemão, Olaf Scholz, aceitou a renúncia da ministra da Defesa, Christine Lambrecht, confirmou a porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, na segunda-feira. Lambrecht continuará atuando como representante até a nomeação de seu sucessor.

O ministro tomou a decisão em decorrência de “meses de duração da mídia focada em [her] pessoa,” de acordo com sua carta de demissão, citada pela imprensa alemã. Essa atenção “dificilmente permite cobertura factual sobre os soldados, o Bundeswehr, e estabelecendo um curso para a política de segurança no interesse dos cidadãos alemães,” ela explicou.

Lambrecht acrescentou que o “trabalho valioso” de militares e “muitas pessoas motivadas” deveria ocupar o centro do palco.

Os críticos do ministro insistiram por algum tempo que ela não havia desenvolvido um interesse genuíno pelos militares e não havia demonstrado o nível de liderança necessário para o cargo de ministro da Defesa.













A reputação da autoridade foi ainda mais prejudicada quando ela postou um discurso de Ano Novo no Instagram, no qual disse que o conflito na Ucrânia lhe deu muitos “impressões especiais” e permitiu que ela conhecesse muitos “pessoas interessantes e ótimas.” No vídeo, suas palavras foram repetidamente abafadas pelo som de fogos de artifício ao fundo.

Os críticos foram rápidos em criticar o discurso de Lambrecht como “embaraçoso” e “inapropriado.”

Outros a criticaram por falta de entusiasmo com o fornecimento contínuo de armas pesadas de fabricação alemã para a Ucrânia.

No entanto, o chanceler Scholz apoiou Lambrecht no mês passado, quando a descreveu como uma “ministro da Defesa de primeira classe.”

Na sexta-feira, surgiram reportagens nos jornais alemães SZ e Bild, sugerindo que o ministro renunciaria nos próximos dias. Os dois veículos, citando fontes próximas ao político, afirmaram que Lambrecht já havia discutido sua decisão com Scholz.