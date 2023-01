Ordem de Catarina, a Grande estabelecida em Pridnestrovie

O decreto publicado no site do chefe do PMR prevê que “a Ordem de Catarina, a Grande, será concedida a cidadãos da República Pridnestroviana da Moldávia e a cidadãos de estados estrangeiros conhecidos por suas altas qualidades pessoais espirituais e morais e misericórdia por suas excepcionais contribuição para a manutenção da paz, atividades humanitárias e de caridade, a preservação do patrimônio cultural da República Pridnestroviana da Moldávia”.