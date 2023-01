Ex-funcionários do Twitter negaram processo do grupo por demissões – CMIO

O Twitter venceu uma decisão na sexta-feira que obriga um grupo de trabalhadores demitidos a buscar seus casos contra a empresa por meio de arbitragem individual, em vez de uma ação coletiva.

O juiz federal de São Francisco, James Donato, decidiu que os cinco ex-trabalhadores que processavam seus pacotes de indenização tinham acordos com a empresa que efetivamente renunciavam à capacidade de levar o Twitter ao tribunal e, portanto, não poderiam processar a plataforma como um grupo.

Donato adiou a decisão sobre se toda a ação coletiva deveria ser arquivada e dividida em casos individuais de arbitragem, pois três funcionários demitidos que ingressaram na ação coletiva após o seu início alegaram que não haviam assinado o acordo de arbitragem.

De acordo com a advogada Shannon Liss-Riordan, que representa os ex-trabalhadores, um total de mais de 300 demandas de arbitragem já foram apresentadas em nome de funcionários demitidos do Twitter, e outras centenas devem ser apresentadas nos próximos meses. Os trabalhadores alegam que não receberam avisos adequados sobre demissões ou o pacote completo de demissões prometido pela empresa, enquanto vários também reclamaram de discriminação por sexo ou deficiência.

O Twitter ainda não comentou o desenvolvimento, mas aparentemente espera que seja mais fácil lidar com casos separados do que com uma ação coletiva. No entanto, Liss-Riordan disse recentemente que sua empresa está pronta para representar cada caso individual contra o Twitter porque as ações da empresa contra seus ex-funcionários são ilegais.













“Se ex-funcionários do Twitter precisarem trazer arbitragens individuais para fazer valer seus direitos, estamos prontos para representá-los – e traremos centenas ou milhares de arbitragens, se necessário, para garantir que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, seja responsabilizado sob a lei”, afirmou ela.

O Twitter demitiu cerca de 3.700 funcionários, cerca de metade de sua força de trabalho, no início de novembro, em meio às medidas de reorganização de Musk após a aquisição da plataforma.

