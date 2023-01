Economia russa está estável – Putin – CMIO

Chefe de Estado diz esperar que inflação caia para 5% no primeiro trimestre do ano

A economia russa está em melhor forma do que o esperado anteriormente e está a caminho de uma maior estabilização, disse o presidente russo, Vladimir Putin, ao canal de TV Russia 1 no domingo.

Segundo o chefe de Estado, todos os principais indicadores económicos apontam para uma maior estabilização da economia do país.

“A situação da economia é estável, aliás, é muito melhor do que previmos não só nossos adversários, mas até nós mesmos… Um dos principais indicadores – o desemprego – está em mínimo histórico. A inflação está abaixo do esperado e mostra tendência de queda”, disse Putin.

Ele observou que a inflação deve desacelerar de 11,9% em 2022 para cerca de 5% no primeiro trimestre do ano.

“Além de tudo, a produção industrial está em alta, assim como a agricultura e a construção. Então, no geral, a situação aqui não é apenas estável, mas acho bastante satisfatória, se não boa,Putin continuou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

As reservas cambiais russas continuam crescendo

A inflação anual na Rússia em 2022 ficou abaixo do previsto anteriormente – tanto o Banco Central quanto o Ministério do Desenvolvimento Econômico esperavam que o indicador superasse 12%. Os preços ao consumidor dispararam no primeiro semestre do ano passado, após o início da crise na Ucrânia e as sanções anti-Rússia ocidentais que se seguiram. A inflação atingiu um pico em abril de 17,83%, mas diminuiu gradualmente nos meses seguintes. No ano passado, economistas ocidentais previram que a inflação no país ultrapassaria 20%.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT