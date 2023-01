Pequim e Washington devem encontrar uma maneira de se entender, diz Ministério das Relações Exteriores da China

“A China e os Estados Unidos , como as duas maiores economias do mundo e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, compartilham amplos interesses comuns em garantir a paz e a estabilidade mundiais, promovendo o desenvolvimento e a prosperidade globais, e têm responsabilidade especial por isso”, afirmou. Xie Feng, falando na abertura do 4º Fórum Internacional de Influência de Think Tanks da China , organizado pelo Chongyang Institute for Financial Studies.