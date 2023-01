Hungria conta com apoio da UE na construção de novos gasodutos

“É importante realizar uma cooperação estreita (com a Bulgária – ed.) no futuro, a fim de possibilitar novas fontes de gás para a região da Europa Central. O crescimento do papel do gás a ser fornecido pelo Azerbaijão é um objetivo estratégico para ambos os nossos países. Para que essas novas fontes de gás se tornem realmente disponíveis na Europa Central, é necessário um desenvolvimento muito sério da infraestrutura, a construção de novos gasodutos húngaros e novas interconexões”, disse Szijjarto em entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores da Bulgária, Nikolai Milkov, que foi transmitido nas redes sociais.