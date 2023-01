Falando sobre o conflito na Ucrânia, o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, disse que não quer ser um “escravo americano”

O presidente croata, Zoran Milanovic, afirmou que a OTAN, um bloco militar do qual Zagreb é membro, está travando uma “guerra por procuração” contra Moscou na Ucrânia. Ele também rejeitou as sanções contra Moscou como “Absurdo,”acrescentando que ele não quer ser um“escravo americano.”

Falando a repórteres croatas na cidade de Vukovar no domingo, Milanovic disse, entre outras coisas: “Washington e a OTAN estão travando uma guerra por procuração contra a Rússia através da Ucrânia,” conforme citado pelo meio de comunicação Istra24.

Ele passou a argumentar que “O plano não pode ser remover Putin. O plano não pode ser de sanções,” acrescentando que tais medidas punitivas são “absurdo e não conseguiremos nada com eles.”

“Eles vão de guerra em guerra. E o que eu deveria ser? Um escravo americano?” O presidente da Croácia perguntou retoricamente.













Milanovic expressou sua frustração com as políticas do bloco militar liderado pelos Estados Unidos na mesma entrevista em que criticou o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, sobre sua última observação relacionada à Ucrânia.

Falando ao canal de notícias France 24 no sábado, Plenkovic disse que os legisladores da nação balcânica, que em meados de dezembro não apoiaram o programa da UE para treinar militares ucranianos nos Estados membros, “falhou em estar do lado certo da história.”

Comentando o comentário, Milanovic, por sua vez, criticou o premiê por trazer “desgraça” ao seu país”e aos seus representantes democráticos perante os outros.” O presidente croata argumentou que esse tipo de comportamento atinge um nível baixo que é “o fundo do fundo.”

Quanto à missão da UE, o presidente croata alertou que efetivamente significa que “pela primeira vez na sua história, a UE participa numa guerra.” Isso, de acordo com Milanovic, é “contra o Tratado sobre o Funcionamento da UE.”

Em dezembro de 2022, Milanovic argumentou que ter militares ucranianos treinando em solo croata “trazer guerra” para a nação dos Balcãs.

Ele também insistiu na época que “A Ucrânia não é um aliado,” criticando a decisão de Bruxelas em junho passado de conceder o status de candidato a Kiev como “cínico.”