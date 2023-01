A Hungria não pode substituir o petróleo e o gás russos – oficial – CMIO

A Hungria não será capaz de substituir o petróleo e o gás natural que obtém da Rússia no curto prazo, disse o membro do parlamento e secretário de Estado das Relações Exteriores, Tamas Menczer, ao canal de TV M1 na sexta-feira.

Menczer disse que as duas condições fundamentais para a segurança energética húngara são a continuação das importações de petróleo bruto da Rússia e o bom funcionamento do gasoduto Turkish Stream, através do qual o país recebe a maior parte de seu suprimento anual de gás natural.

“O gás russo representa 85% do consumo de gás da Hungria e 65% da demanda de petróleo. Isso não pode ser mudado da noite para o dia”, ele explicou.

Segundo o responsável, a Hungria está constantemente à procura de oportunidades para diversificar a oferta, mas todas as opções actualmente em estudo apresentam inconvenientes.

“Os especialistas veem três possibilidades de diversificação: poderíamos aumentar a capacidade do terminal de GNL na Croácia… a segunda coisa é iniciar a produção no campo de gás romeno Neptun… Em terceiro lugar, poderíamos importar gás do Azerbaijão,” Menczer afirmou, acrescentando que todos os três “exigem muito dinheiro, tempo e sérios desenvolvimentos de infraestrutura, então o gás russo não pode ser substituído no momento”.

Ele observou que a taxa de enchimento do armazenamento de gás húngaro é aproximadamente duas vezes maior que a taxa média europeia devido a contratos de longo prazo com o exportador de gás russo Gazprom.

Desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro, a UE impôs sanções abrangentes às exportações de energia de Moscou, incluindo um teto de preço para entregas de petróleo por via marítima, que entrou em vigor no mês passado. Budapeste exigiu e recebeu algumas isenções do embargo. O primeiro-ministro Viktor Orban sugeriu repetidamente que, se Bruxelas não mudar suas políticas de sanções, elas inevitavelmente sairão pela culatra na economia e na segurança energética do bloco.

