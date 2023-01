Eurodeputado: OTAN foi criada por EUA para manter países europeus subservientes ao seu imperialismo

Em entrevista neste domingo (15), o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, disse esperar que os países ocidentais aumentassem em breve o fornecimento de armas pesadas para a Ucrânia.

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou que as tentativas de inundar a Ucrânia com armas não favorecem o andamento das negociações e terão um impacto negativo na situação.