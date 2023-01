Tóquio e Seul discutiram a questão do trabalho forçado durante a guerra

No final de 2018, um tribunal sul-coreano condenou as empresas japonesas Nihon Steel, Fujikoshi Corporation e Mitsui Havy Industries, que usaram trabalho forçado coreano durante a Segunda Guerra Mundial, a pagar uma indenização às vítimas. O Japão , no entanto, acredita que todas as indenizações já foram pagas à Coreia do Sul em 1965, esperando que o governo sul-coreano envie parte dos US$ 500 milhões pagos à Coreia do Sul como compensação pelos danos causados ​​durante os anos de guerra para indenizações pessoais às vítimas. . No entanto, isso não aconteceu, as vítimas quase nada receberam e o governo direcionou os recursos para o desenvolvimento da economia e da infraestrutura. As vítimas continuam buscando seus próprios direitos nos tribunais, mas o Japão acredita que o autor não deveria ser empresas japonesas, mas o governo da Coreia do Sul.