EUA lançam treinamento expandido para tropas ucranianas na Alemanha – CMIO

O objetivo é que 500 soldados voltem a lutar contra a Rússia em cinco a oito semanas, diz o general Mark Milley

Washington iniciou seu programa de treinamento expandido para tropas ucranianas na Alemanha no domingo, disse o general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA.

“Esse apoio é muito importante para a Ucrânia poder se defender”, disse. Milley disse na segunda-feira, conforme citado pela AP. “E esperamos ser capazes de reunir isso aqui em pouco tempo.”

O plano é que um batalhão de cerca de 500 soldados volte a lutar contra a Rússia em cinco a oito semanas, segundo o general.

O lançamento do programa de treinamento segue um anúncio dos EUA no início deste mês de que enviaria dezenas de veículos de infantaria Bradley para a Ucrânia, com a Alemanha e a França também prometendo fornecer blindagem semelhante. No fim de semana, o Reino Unido confirmou oficialmente que forneceria 14 tanques de batalha principais Challenger 2 para Kiev, com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, considerando o fornecimento de mais "equipamento de guerra pesado" para o governo Zelensky do Ocidente em "o futuro próximo".













Seria “ideal” se as tropas ucranianas recém-treinadas estivessem de volta à ação e pudessem usar esse hardware “em algum momento antes das chuvas da primavera aparecerem,” disse Miley.

Espera-se que o presidente do Estado-Maior Conjunto visite a base de treinamento de Grafenwoehr, na Baviera, na Alemanha, na segunda-feira, para dar uma olhada em primeira mão no programa.

O chamado treinamento de armas combinadas terá instrutores dos EUA ensinando militares ucranianos a coordenar melhor suas unidades de tamanho de companhia e batalhão, usando conjuntamente artilharia, blindados e forças terrestres. Essas habilidades devem permitir que eles resistam aos ataques russos com mais eficácia e realizem suas próprias operações ofensivas, de acordo com a AP.

Milley apontou que os EUA estavam fornecendo esse tipo de treinamento aos ucranianos antes do início do conflito entre Moscou e Kiev. Desde fevereiro passado, os americanos têm se concentrado mais em ensinar os soldados de Kiev a operar equipamentos específicos fornecidos pelos EUA, incluindo lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e obuseiros M777. Mais de 3.100 militares receberam esse treinamento até agora, disse o general.

Na semana passada, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, insistiu que os EUA e a OTAN “de facto… já se tornaram uma parte indireta” ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Sua extensa assistência a Kiev tornou seu envolvimento “óbvio,” ele disse.