UE enfrenta crise do diesel com proibição russa iminente – Bloomberg – CMIO

O bloco ainda depende de Moscou para 40% das importações, segundo dados de rastreamento de navios

A UE terá dificuldade em substituir o diesel russo quando a proibição dos derivados de petróleo transportados pelo mar do país e um limite de preço que a acompanha entrarem em vigor em 5 de fevereiro, informou a Bloomberg na sexta-feira.

Segundo o jornal, citando dados de rastreamento de navios da Vortexa, a UE importou cerca de 220 milhões de barris de produtos do tipo diesel da Rússia em 2022. Em dezembro, cerca de 40% do combustível chegou ao bloco do país sancionado.

Embora a dependência da região de produtos petrolíferos russos tenha diminuído no ano passado, em 2021 mais da metade de todos os embarques marítimos para a UE e o Reino Unido foram russos, ilustrando ainda mais a dificuldade de substituir os barris que cairão sob a proibição em menos de três semanas.

“Há um reequipamento total em termos de fluxos comerciais de diesel desde o início de fevereiro”, disse Mark Williams, da consultoria Wood Mackenzie, à agência de notícias.

Os dados mostraram que a UE já começou a aumentar os embarques de diesel da Arábia Saudita e da Índia. Analistas dizem que esses embarques podem aumentar ainda mais este ano, por meio de uma série de novas refinarias de petróleo que em breve entrarão em operação. Os especialistas também apontam os EUA como tendo potencial para fornecer mais diesel ao bloco.

Além disso, a China pode ajudar indiretamente a região na aquisição de suprimentos de diesel. Prevê-se que as exportações de combustível do tipo diesel do país sejam semelhantes em volume ao que a UE e o Reino Unido costumavam receber da Rússia antes das sanções. Embora esses embarques geralmente não cheguem à Europa, eles poderiam substituir os volumes de outros produtores, que ficariam livres para fornecer seu combustível para a região.

"A política da China é a virada de jogo", disse Williams à Bloomberg, acrescentando que o país "detém a chave para toda a capacidade de refino excedente globalmente."













A UE também poderia usar países intermediários para obter o combustível. Türkiye, não sendo um estado-membro e, portanto, não fazendo parte das sanções contra Moscou, poderia aumentar as importações de diesel russo e vendê-lo ao bloco após o refino, o que é permitido nos termos da proibição e do preço máximo. No entanto, o custo final do combustível pode ser muito maior nesse caso.

Especialistas alertam que as sanções podem resultar no desaparecimento total dos barris russos do mercado global, se o país não conseguir encontrar novos compradores fora da UE. Isso forçaria Moscou a reduzir a produção e, consequentemente, diminuir a oferta geral e aumentar os preços. Aliado à alta demanda, isso pode levar ao agravamento da crise energética no bloco.

“Quanto maior a demanda e mais acentuado o declínio da produção de diesel na Rússia, mais complicadas e potencialmente fraturadas as coisas podem ficar.”, disse Hedi Grati, da S&P Global, à agência de notícias.

