Embaixada no Nepal confirma morte de quatro russos em queda de avião

A Embaixada da Rússia no Nepal confirmou a morte de quatro russos na queda do avião da Yeti Airlines no dia anterior.

Um avião turboélice ATR 72 da Yeti Airlines voando de Katmandu caiu no domingo entre o antigo e o novo aeroporto de Pokhara. De acordo com um porta-voz da companhia aérea, havia 68 passageiros e quatro tripulantes a bordo. As causas da emergência estão sendo investigadas. Segundo a Embaixada da Rússia no Nepal, havia quatro russos a bordo do avião.

Anteriormente, a Autoridade de Aviação Civil do Nepal publicou uma lista de passageiros do avião acidentado, que contém os nomes de quatro russos. Segundo documentos publicados, havia quatro russos no voo – Elena Banduro, Victoria Altunina, Yuri Lygin e Viktor Lygin. Também na lista estão os nomes de 53 cidadãos do Nepal, cinco cidadãos da Índia, dois cidadãos da Coreia e um da Argentina, Austrália, França e Irlanda.

A Autoridade de Aviação Civil do Nepal confirmou a morte de 68 pessoas na queda do avião. Por sua vez, um porta-voz da companhia aérea Pemba Sherpa disse que todas as 72 pessoas a bordo do avião da Yeti Airlines que caiu no Nepal morreram.

As autoridades nepalesas formaram uma comissão para investigar as causas da queda do avião e devem apresentar um relatório em 45 dias. De acordo com dados preliminares, a causa do acidente pode ser um mau funcionamento técnico. As autoridades nepalesas também declararam segunda-feira um dia de luto em conexão com o acidente de avião.