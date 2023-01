Rússia permite que o Cazaquistão use seus oleodutos para transportar petróleo para a Alemanha – CMIO

Astana exportará 1,2 milhão de toneladas de petróleo bruto para Berlim este ano para cobrir parte do volume anteriormente fornecido por Moscou

O Ministério da Energia da Rússia aprovou a entrega de petróleo do Cazaquistão à Alemanha usando a infraestrutura administrada pela Transneft, uma empresa estatal de transporte por dutos e operadora da seção russa do oleoduto Druzhba.

A empresa de transporte de petróleo KazTransOil entregará 300.000 toneladas de petróleo no primeiro trimestre de 2023 “na direção do ponto de entrega de petróleo Adamova Zastava para posterior entrega na Alemanha”, disse o serviço de imprensa da empresa em um comunicado na sexta-feira.

O operador acrescentou que os embarques dessa quantidade de petróleo estão programados para o trânsito de petróleo dos estados membros da CEI através da Rússia através do sistema de oleodutos principais.

Berlim interrompeu as importações de petróleo russo por meio de oleodutos em 1º de janeiro, apesar do fato de que o último embargo da UE isenta as entregas de petróleo por canalização ao bloco do país atingido pelas sanções.

Anteriormente, o ministro da energia do Cazaquistão, Bolat Akchulakov, disse que em 2023, o país forneceria 1,5 milhão de toneladas de petróleo para a Alemanha, com um possível aumento dos embarques futuros para 7 milhões de toneladas.













O porta-voz da Transneft, Igor Demin, observou que o “volumes que costumavam fluir da Rússia para a Alemanha não podem ser substituídos pelo Cazaquistão.” Ele explicou que, enquanto a Rússia já embarcou até 20 milhões de toneladas de petróleo por ano para a Alemanha e outros 10 milhões de toneladas para a Polônia via Druzhba, o Cazaquistão só consegue bombear de 3 a 7 milhões de toneladas.

Em 29 de dezembro, a KazMunayGas do Cazaquistão solicitou o trânsito de 1,2 milhão de toneladas de petróleo em 2023 via Rússia. O vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak disse que Moscou estava pronta para aprovar o pedido do Cazaquistão.

A Alemanha confirmou que a refinaria em Schwedt reservou capacidade no sistema de oleodutos para o petróleo do Cazaquistão a partir de janeiro. Schwedt é a quarta maior refinaria do país, com capacidade para 11,6 milhões de toneladas de derivados de petróleo por ano. Fornece 90% do combustível em Berlim. A gigante petrolífera russa Rosneft detinha uma participação de 54,17% na empresa até setembro passado, quando a Alemanha colocou as unidades locais da empresa em custódia, entregando o controle da refinaria ao regulador do mercado de energia do país.

