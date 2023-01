A Ucrânia está perdendo relevância. EUA mudam política externa

No entanto, o fato de a principal iniciativa de política externa do congresso em janeiro ser a criação de um comitê antichinês diz muito. O Capitólio estava claramente cansado do conflito ucraniano e decidiu voltar ao confronto estratégico com a China . Dada a ascensão ao poder do presidente Xi Jinping, isso é mais importante para os Estados Unidos e os participantes da corrida presidencial americana em 2024 do que para os assuntos europeus.