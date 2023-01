Hunter Biden arquiva para impedir que filha use seu nome – mídia – CMIO

O filho do presidente dos EUA negou ser o pai até que um teste de DNA provou o contrário

O filho do presidente dos EUA, Joe Biden, Hunter, entrou com um pedido na semana passada para impedir que sua filha de quatro anos, Navy Joan Roberts, assumisse o nome de Biden, dizendo a um tribunal de Arkansas que isso roubaria a menina de um “existência pacífica”, o New York Post noticiou no sábado.

O advogado de Biden entrou com uma moção pedindo à juíza do Tribunal do Circuito de Arkansas, Holly Meyer, que negue o pedido de mudança de nome da mãe de Navy Joan, ex-funcionária de Biden, Lunden Roberts, até que a menina possa decidir por si mesma – uma vez “a depreciação do nome Biden não está no auge.”

Biden, que negou que a criança fosse dele até que um teste de paternidade realizado em 2019 provou o contrário, pediu a mudança de nome “guerra política” apontando que Roberts havia procurado que o nome de sua filha fosse retirado dos registros do tribunal relacionados ao teste de DNA. Esse caso está em andamento, com Biden entrando com um pedido em setembro para reduzir o pagamento de pensão alimentícia, citando um “mudança material substancial” em sua situação financeira.













Roberts entrou com um pedido no mês passado para mudar legalmente o sobrenome de Navy Joan para Biden em uma série de moções judiciais relacionadas ao processo de paternidade em andamento, dizendo à mídia por meio de seu advogado que a criança claramente “beneficiar” de assumir o nome da família, que era “agora sinônimo de ser bem-educado, bem-sucedido, financeiramente perspicaz e politicamente poderoso.”

Permitir que a menina carregue o nome Biden ajudaria a corrigir a total indiferença da família para com ela, afirmou o processo, descrevendo o relacionamento como um em que ela era “afastado” ao ponto de “má conduta ou negligência”.

Embora relatos da mídia inicialmente afirmassem que Biden e Roberts se conheceram enquanto ela trabalhava como stripper no clube Mpire em Washington DC, permitindo que o descendente presidencial culpasse a concepção de Navy Joan por seu prodigioso vício em drogas, o advogado de Roberts rebateu que ela era na verdade uma funcionário assalariado de sua empresa de consultoria Rosemont Seneca. A alegação é apoiada por textos e outros registros do ‘laptop do inferno’ de Biden abandonado em uma oficina de Delaware que mostram que ela engravidou enquanto trabalhava para ele e foi retirada sem cerimônia do plano de saúde da empresa assim que a criança nasceu.

Hunter e seu pai nunca conheceram Navy Joan, de acordo com Roberts.